Киев, 6 августа, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на запорожском направлении уничтожает армию страны, так как там пробить российскую оборону не получится, заявил 6 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

«Вы что делаете? Там пробить оборону нельзя. Кто вам это советует? Нормальный командир своих солдат туда не поведет», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия выстроила несколько мощных укрепрайонов, о которые разбиваются наступающие украинские бригады.

«Это сознательное убийство личного состава», — резюмировал экс-советник Кучмы.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные измотают и вытеснят элитный спецназ ВСУ, который украинское командование перекинуло в Донбасс. А бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик отметил, что ВСУ могут быть разбиты по итогам контрнаступления. По его словам, линии обороны России сделаны так, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подразделения ВСУ, которые были подготовлены НАТО.

Эксперты из США в свою очередь констатировали, что контрнаступление обернулось кошмаром, так как ВСУ оказались лишены преимуществ перед войсками России. У украинской армии не обнаружилось ни превосходящей огневой мощи, ни контроля над небом, ни передовых технологий или хорошо обученных подразделений, отметили они.