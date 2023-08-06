Москва, 6 августа, 2023, 20:47 — ИА Регнум. По факту ДТП в Москве, в результате которого погиб ребёнок 2016 года рождения, возбуждено уголовное дело, сообщили 6 августа в столичной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Предполагаемый виновник ДТП задержан, добавили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Водитель «Шкоды», проехав на красный свет, сбил его, вышел из машины, но скорую помощь вызывать не стал и вместо этого скрылся с места аварии.

За совершение данного преступления УК РФ предусматривает наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы, напомнили в прокуратуре.