Москва, 6 августа, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Московская полиция и ГИБДД разыскивают водителя машины, который сбил ребёнка и скрылся с места ДТП, мальчик погиб, сообщили 6 августа ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Светлана Шевченко/РИА Новости

По данным полиции, на пересечении Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего и скрылся.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины произошедшего, а также приняты меры к розыску и задержанию водителя, уточнили в столичном главке.

В прокуратуре Северного административного округа Москвы уточнили, что ребёнок умер. По данным прокуратуры, мальчик 2016 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля «Шкода» проехал на красный свет, сбил ребёнка, после чего вышел из машины, однако экстренные службы не вызвал, вернулся в машину и скрылся с места дорожной аварии.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля семилетний мальчик погиб на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Он выбежал на трассу, где его сбил автомобиль Volkswagen Polo. Затем на мальчика наехал следовавший навстречу автомобиль Honda Accord.

24 июля девочка 11 лет погибла в ДТП в Джидинском районе Бурятии. Она находилась в автомобиле Mazda, который опрокинулся во время движения, съехав с дороги. Погиб также один взрослый человек.

10 июля в городе Темрюке в Краснодарском крае мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ещё один ребёнок и взрослый попали в больницу.