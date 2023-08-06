Подольск, Московская область, 6 августа, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Подольском районе Московской области пострадали два человека, сообщил 6 августа Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, у 65-летней женщины обострилась хроническая болезнь из-за пережитого стресса. Также ожог правого предплечья получил 46-летний мужчина.

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их осмотрели медики на месте. От госпитализации они отказались.

Ранее очевидица происшествия рассказала о получении ожога мужчиной после падения дрона в Подмосковье. По её словам, ожог он получил из-за осколка. «Так стояли, прямо над нашими головами и взрывалось», — уточнила она.

Вместе с тем, по её словам, с мужчиной всё в порядке, ожог он получил небольшой и от госпитализации отказался.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ пытались атаковать объекты в Московской области с применением беспилотника. Как сообщили в Минобороны России, попытка атаки была пресечена, а аппарат уничтожен средствами ПВО в Подольском районе.

Глава Подольского городского округа уточнил, что в результате падения в Подольске сбитого дрона пострадало остекление нескольких домов.