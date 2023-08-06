Калининград, 6 августа, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» 6 августа в матче 3-го тура Российской футбольной премьер-лиги на своём поле обыграла со счётом 2:1 воронежский «Факел».

Виталий Невар/РИА Новости

Забитым мячом в составе команды хозяев отличился Тамерлан Мусаев, ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Факела» Василий Черов. Голом в ворота «Балтики» отметился Вячеслав Якимов.

«Балтика», в 2023 году вернувшаяся в высший дивизион российского футбола после 25-летнего отсутствия, одержала первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата.

После этой игры «Балтика» поднялась в турнирной таблице розыгрыша на 10-е место (3 очка), «Факел» занимает последнюю, 16-ю позицию (0). Следующий матч калининградская команда проведёт в Москве против «Динамо», воронежцы — в Петербурге против «Зенита».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в других матчах 3-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Пари НН», «Крылья Советов» разгромили «Ростов», «Оренбург» дома уступил «Уралу», а «Рубин» — «Спартаку», ЦСКА с крупным счётом обыграл «Локомотив».

В двух последних матчах тура «Зенит» примет «Динамо», а «Сочи» — грозненский «Ахмат».