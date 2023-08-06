Нью-Йорк, США, 6 августа, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Российские военные измотают и вытеснят элитный спецназ ВСУ, который украинское командование перекинуло в Донбасс, говорится в статье обозревателя Forbes Дэвида Экса.

Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв» ведет стрельбу по позициям ВСУ

Он отметил, что развёртывание всех элитных бригад морской пехоты ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) сопряжено со значительным риском.

«Ни одно подразделение не может сражаться вечно, не делая перерывов на отдых, ремонт и набор новых рекрутов», — написал он.

Морским пехотинцам ВСУ в конечном счете, указал журналист, придётся отступить от линии соприкосновения.

«И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями», — считает автор.

По его мнению, это позволит россиянам контратаковать и пробить оборону украинских войск на данном участке.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил, что ВСУ могут быть разбиты по итогам контрнаступления. Он также добавил, что линии обороны России сделаны специально, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подразделения ВСУ, которые были подготовлены НАТО.

Эксперты из США в свою очередь ранее констатировали, что контрнаступление обернулось кошмаром, так как ВСУ оказались лишены преимуществ перед войсками России. У украинской армии не обнаружилось ни превосходящей огневой мощи, ни контроля над небом, ни передовых технологий или хорошо обученных подразделений, отметили они.