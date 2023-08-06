Красногорск, 6 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В подмосковном Дмитрове огнеборцы ликвидировали открытое горение на фабрике спортивных товаров. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 18:23 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют 24 единицы техники и 68 человек.

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Как передавало ИА Регнум, в посёлке Синьково загорелась фабрика по производству спортивных товаров «Леко», сигнал о возгорании поступил в экстренные службы около 13:00. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 500 квадратных метров, позднее площадь увеличилась вдвое. Пожар на фабрике спортивных товаров в подмосковном Дмитрове локализован на площади 1,2 тыс. квадратных метров. На место вызвали испытательную лабораторию для проведения замеров воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

В Сети появились кадры пожара на фабрике, очевидцы сняли на камеру пламя и густой дым.