Вашингтон, 6 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Если Польша ввяжется в полномасштабную войну с Россией, она утратит свою армию целиком, потому что сейчас польские вооружённые силы не обладают необходимым уровнем готовности, заявил 6 августа бывший разведчик вооружённых сил США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Власти Польши заявляют о желании резко увеличить расходы на оборону, но для формирования боеспособной армии недостаточно денег и техники — нужны постоянные и продолжительные тренировки и учения, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.

«Я бы советовал (властям Польши — прим. ред.) взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональная война с Россией приведет к тому, что Польша потеряет всё то, что пыталась приобрести», — отметил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении довести объём военных расходов до 4% ВВП. Рост в сравнении с ранее планировавшимися показателями должен составить около 30%, а общий объём военных расходов — около 28 млрд долларов в год.

6 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что власти западных стран создают коалицию для вторжения в западные регионы Украины. Ключевую роль должны сыграть военные из Польши, Литвы и других добровольно вызвавшихся участвовать восточноевропейских стран, а при их неудаче в дело могут вступить и военнослужащие США, сказал эксперт.

21 июля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. Президент России Владимир Путин попросил Нарышкина внимательно отслеживать эти планы Варшавы.