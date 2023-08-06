Москва, 6 августа, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов газетой The New York Times, приписавшей ему утверждение о том, что Владимир Путин будет переизбран на выборах в 2024 году с более чем 90% голосов.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — сказал Песков ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что действительно встречался и разговаривал с журналистом, и один из вопросов касался выборов.

«И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом», — уточнил он.

Ранее американская газета опубликовала статью с комментарием Пескова, который якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов».

Как передавало ИА Регнум, согласно проведённому исследованию фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство населения России доверяет работе президента Владимира Путина. Как стало известно 28 июля, 77% респондентов отметили, что глава государства качественно выполняет свои обязанности, 75% выразили ему доверие.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80,1% россиян на прямой вопрос о доверии главе государства ответили положительно, с ними не согласились 16,1% опрошенных. Также подрос показатель одобрения деятельности российского лидера — об этом заявили 77,5% респондентов, не одобрили его работу 13,7% респондентов.