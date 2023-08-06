Киев, 6 августа, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул в своём Telegram-канале на получение ракет большой дальности SCALP от Франции. Он выложил соответствующее фото, где на одной из этих ракет виден его автограф.

Кадр из видео

В отмечаемый 6 августа на Украине День Воздушных сил ВСУ Зеленский заслушал доклад о работе и возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29.

Как передавало ИА Регнум, в июле Франция начала поставки Украине крылатых ракет SCALP. Отмечается, что их планируется интегрировать с военными самолётами незападного производства. Начать поставки решил президент Эммануэль Макрон, заявивший, что Париж решил поддержать так ВСУ.

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Ракеты SCALP могут доставить определённое беспокойство российским войскам, но в целом не представляют собой ничего экстраординарного, заявил в беседе с ИА Регнум военный эксперт Илья Крамник. Он отметил, что российские системы ПВО справятся с ними. По словам эксперта, на фронте SCALP могут доставить неудобство, поскольку они малозаметные и низколетящие, к которым приходится проявлять повышенное внимание.

Посол России во Франции Алексей Мешков в свою очередь заявил, что решение Франции передать Украине эти ракеты заслуживает самого сурового осуждения. Дипломат подчеркнул, что французская сторона из-за поставок оружия украинской армии всё больше опосредованно вступает в конфликт против России, что не входит в интересы французов.