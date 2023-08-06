Луганск, 6 августа, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии в ходе наступления на луганском направлении теряют позиции. Об этом заявил командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Анашкин в интервью телеканалу «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они наступают, но теряют позиции», — заявил командующий, уточнив, что если ВСУ в наступлении не создали достаточно резервов, понесли большие потери, то это сразу же используют командиры всех уровней. Эффективно и часто применяются именно как наступательные действия, приносящие результат, отметил Анашкин.

Он добавил, что подразделения 8-й армии, в зону ответственности которой входит луганское направление, с начала СВО проводят как маневренную оборону, так и наступательные действия.

По его словам, за сегодняшнюю ночь обстановка в целом не изменилась, а 5 августа были продвижения.

«Мы взяли две позиции у противника, отбили на левом фланге», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 110 военных ВСУ. Отмечается, что российские военные успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населённого пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено до 110 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и самоходная гаубица «Гвоздика».

Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что ВСУ могут быть разбиты по итогам контрнаступления. По его словам, ВСУ не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. Он также добавил, что линии обороны России сделаны специально, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подразделения ВСУ, которые были подготовлены НАТО.