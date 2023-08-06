Сумы, Украина, 6 августа, 2023, 19:03 — ИА Регнум. На границе Украины и России, между Белгородской и Сумской областями заработал погранпункт Колотиловка-Покровка, закрытый с момента начала специальной военной операции, сообщили 6 августа в министерстве реинтеграции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Со вчерашнего дня пункт пропуска на границу Белгородской и Сумской областей возобновил свою работу», — сказано в сообщении ведомства.

Предполагается, что через этот пункт на контролируемую Киевом территорию будут пропускать граждан Украины. У пункта организован «волонтёрский центр», где можно будет получить «психологическую, юридическую и гуманитарную помощь».

Ранее 6 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов в регионе, а также автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

Удары из артиллерии, миномётов и пулемётов были нанесены по Белгородскому району и Шебекинскому городскому округу — сёлам Щетиновка, Красная Нива, Журавлёвка, Красный Хутор, Новая Таволжанка, Муром, Красное и посёлку Ленинский.