Днепрорудное, Запорожская область, 6 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. ВСУ днём 6 августа обстреляли центральные районы города Днепрорудное в Запорожской области, шесть мирных жителей получили ранения, сообщили в экстренных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомствах уточнили, что ВСУ вели прицельный огонь по жилым районам.

«Попадание зафиксировано во дворе двух девятиэтажных домов. Повреждены остекление домов, трансформатор, автомобили. Ранено шесть мирных жителей», — сообщили представители служб.

Два человека были госпитализированы: один — в реанимацию больницы Днепрорудного, другой был экстренно направлен в больницу Мелитополя. Ещё четыре мирных жителя получили осколочные ранения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 августа ВСУ также обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ Херсонской области и Арабатскую стрелку, а также Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом. Один человек ранен. Полотно мостов получило повреждение. Также при ударе по мосту через пролив Тонкий был повреждён газопровод, в Геническе 20 тысяч человек остались без газоснабжения.

В ночь на 6 августа ВСУ дважды обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами. В здании первого корпуса университета экономики и торговли начался пожар, его удалось ликвидировать только к утру 6 августа. Здание сгорело почти полностью.