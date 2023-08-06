Краснодар, 6 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с уругвайским защитником Лукасом Оласой. Об этом сообщила пресс-служба этого футбольного клуба.

Ricardo Larreina/Global Look Press Лукас Оласа

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Реал Вальядолид» оформили трансфер Лукаса Оласы», — говорится в сообщении.

Уточняется, данный контракт истекает в конце июня 2025 года, при определенных условиях он может быть пролонгирован.

Спортсмен родился 21 июля 1994 года в Монтевидео, заниматься футболом начал в юношеской команде местного «Ривер Плейта», там же дебютировал и в профессиональном футболе.

На правах аренды выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Данубио» и аргентинский «Тальерес». В 2018 году стал игроком «Бока Хуниорс», после уехал в аренду в испанскую «Сельту», за которую провел 65 матчей. С 2021 года принадлежит «Реалу Вальядолиду».

Как передавало ИА Регнум, канадский нападающий санкт-петербургской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России. Об этом 11 июля сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг. Он напомнил, что в футболе подобная практика достаточно распространена и недавно гражданство России получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а «Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее».