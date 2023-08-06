Киев, 6 августа, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Украинские военные модернизировали советские боевые самолёты для использования западного вооружения, в том числе ракет Storm Shadow, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, слова которого приводятся на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Николай Лазаренко/Пресс-служба президента Украины/РИА Новости Истребители Су-27 ВВС Украины

Олещук уточнил, что эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнёры, в частности ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM.

Также сообщается, что в день воздушных сил ВСУ Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T и осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо отметил, что по мосту зафиксировано одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО.

Обстрел моста со стороны ВСУ произошёл на фоне сообщений Минобороны России об ударах высокоточным оружием по украинским авиабазам в Хмельницкой и Ровенской областях.

Так, вечером 5 августа взрывы прогремели в столице Украины — Киеве, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины третий раз за день объявлялась воздушная тревога.

По информации издания «Страна. ua», произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове. По данным украинских СМИ, на этом аэродроме находятся склады британских крылатых ракет Storm Shadow.