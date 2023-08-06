Тбилиси, 6 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. После схода оползня в Грузии курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью уничтожен. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен, залит грязью», — приводит его слова издание BM. ge.

Как передавало ИА Регнум, днём 3 августа в селе Шови в грузинском регионе Рача рядом с гостиницей «Сансет Шови» сошёл оползень. Вода накрыла коттеджи, были повреждены мосты и дороги.

Среди погибших в результате схода оползня в Грузии было найдено тело гражданки России Ксении Тричевой. Одна из близких подруг опознала её в морге, сообщили в Министерстве иностранных дел России (секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии).

Число погибших в результате оползня в регионе Рача увеличилось до 17 человек. Спасательная операция проходит непрерывно в зоне бедствия третий день. Привлечены к работе сотрудники пожарно-спасательных служб, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и пограничная авиация.