Вашингтон, 6 августа, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Власти западных стран создают коалицию для вторжения на Украину, ключевую роль должны сыграть военные из Польши и Литвы, а при их неудаче в дело могут вступить и военнослужащие США, заявил 6 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы наблюдаем создание коалиции (стран — прим. ред.) добровольцев. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сейчас сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть тем государством, каким были в 1991 году. Наша армия не в лучшем состоянии», — сказал Макгрегор в ходе трансляции в своём YouTube-канале.

Целью коалиции, в которой добровольно готовы участвовать Польша, Литва и некоторые другие восточноевропейские страны, является оккупация западных регионов Украины, считает бывший советник.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 июля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. Президент России Владимир Путин попросил Нарышкина внимательно отслеживать эти планы Варшавы.

Глава государства также обратил внимание на планы создания Польшей, Литвой и Украиной совместного воинского соединения. Президент отметил, что за этой вывеской стоит намерение оккупировать западную часть Украины.