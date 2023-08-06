Абуджа, 6 августа, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Сенат (верхняя палата парламента) Нигерии принял резолюцию против использования военной силы в отношении мятежников в Нигере, сообщила 6 августа нигерийская газета Premium Times.

Djibo Issifou/Global Look Press

«Сенат призывает президента Нигерии, который является также председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), побуждать других лидеров ЭКОВАС укреплять политические и дипломатические, а также другие возможности для политического разрешения политического тупика, в котором оказался Нигер», — говорится в заявлении Сената.

Накануне сообщалось, что политики, общественные и религиозные деятели Нигерии обратились к президенту страны Боле Тинубу и ЭКОВАС с призывом отказаться от намерения совершить военную интервенцию в Нигер.

В обращениях, в частности, отмечается, что в Нигерии и без того много трудностей, в том числе в сфере безопасности и в экономической сфере, а военное вторжение в близкую нигерийцам страну лишь приведёт к обострению проблем как в самой Нигерии, так и во всём регионе.

Также 6 августа против военной интервенции в Нигер выступил и алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Военные выступили против лидера страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления. Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

4 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусаха информировал, что страны — члены сообщества на экстренной встрече разработали план возможной военной интервенции в Нигер. Решение будут принимать лидеры стран — членов ЭКОВАС, пояснил он.