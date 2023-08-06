Дмитров , Московская область, 6 августа, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Пожар на фабрике спортивных товаров в подмосковном Дмитрове локализован на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

В посёлке Синьково загорелась фабрика по производству спортивных товаров «Леко», сигнал о возгорании поступил в экстренные службы около 13:00. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 500 квадратных метров, позднее площадь увеличилась вдвое.

«Пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 68 человек, привлечено 14 единиц техники. На место вызвали испытательную лабораторию для проведения замеров воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

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Как сообщало ИА Регнум, кадры пожара на фабрике в посёлке Синьково появились в Сети. Очевидцы сняли на камеру пламя и густой дым.