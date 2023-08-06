Тольятти, Самарская область, 6 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Пожар на территории лесничеств в Тольятти Самарской области ликвидирован, сообщили 6 августа в ГУ МЧС по региону.

МЧС России

«13:45 (12:45 мск) — полная ликвидация пожара», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в субботу в 51-м квартале Федоровского участкового лесничества и в 34-м квартале Васильевского участкового лесничества в районе Тольятти начался низовой лесной пожар. В тушении были задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники, а также был привлечён пожарный поезд. Возгорание было локализовано на общей площади около 72 га.

Также 6 августа огнеборцы ликвидировали пожар в лесном массиве Геленджика на площади 500 кв. метров. По предварительным данным, пожар произошёл из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, в Турции в июле пожары охватили лесные массивы рядом с городами Каш, Кемер и Ташаыл в провинции Анталья, также страдали от огня провинции Кахраманмараш, Дулкадироглу и Маниса.

28 июля МЧС РФ сообщило, что в Турции успешно работают экипажи самолётов-амфибий Бе-200ЧС, ликвидируя пожары в труднодоступной местности. Авиация МЧС сбросила на очаги горения почти 1,2 тыс. тонн воды.

На данный момент большинство лесных пожаров удалось либо взять под контроль, либо потушить.