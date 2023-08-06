На Кубани пожар на складе шелухи локализовали на площади 2500 кв. метров
Новопокровский район, Краснодарский край, 6 августа, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Пожар в складском здании в Новопокровском районе Краснодарского края локализован на 2,5 тыс. квадратных метров, сообщил пресс-центр МЧС России.
Иван Шилов ИА Регнум
В посёлке Кубанский на элеваторе загорелся склад с шелухой от семечек. Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров.
«Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники», — говорится в сообщении.
МЧС опубликовало видео с места пожара.
Как сообщало ИА Регнум, тушение пожара на элеваторе осложняют сильный ветер и сухая жаркая погода. По предварительным данным, пострадавших нет.