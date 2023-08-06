Херсон, 6 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Возгорание газопровода, который был повреждён ударом со стороны ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Газопровод поврежден, он горел, его уже потушили», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Сальдо добавил, что на восстановление газопровода понадобится максимум до полутора дней.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 августа врио губернатора Херсонской области сообщил о ракетном ударе со стороны ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.

Один мирный житель получил ранения. Кроме того, был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. Масштаб повреждений уточняется, по предварительным данным, он невелик, добавил Сальдо.