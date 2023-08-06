Багдад, 6 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Приложение Telegram заблокировано на территории Ирака, об этом говорится в официальном заявлении министерства связи страны.

URA. RU/ТАСС

«Решение заблокировать Telegram было принято в соответствии с директивами высших органов власти, касающимися национальной безопасности и защиты личных данных граждан», — приводит текст заявления агентство Shafaq News.

Приложение нарушает безопасность обработки данных и противоречит закону, пояснили в министерстве. Указано также, что соответствующие государственные учреждения не раз просили руководство компании о сотрудничестве в закрытии платформ, с которыми связаны утечки данных о гражданах и госучреждениях. Однако в компании не ответили ни на один из этих запросов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Telegram заблокировали власти Ирана в условиях антиправительственных протестных акций. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что поводом стал публичный отказ компании закрыть каналы мирных протестующих. В 2018 году иранские власти полностью запретили пользоваться мессенджером по решению суда.