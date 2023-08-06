Севастополь, 6 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Предмет, обнаруженный в акватории Севастополя в ста метрах от берега, оказался не миной, сообщил 6 августа губернатор города Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор заявил, что после обнаружения в районе пляжа «Любимовка» объекта, дрейфующего в сторону Северной бухты, о находке были оповещены все оперативные службы, а спецслужбы Черноморского флота приступили к исследованию.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. По данным ведомства, военно-морские силы Украины установили более 400 мин в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

31 июля сообщалось, что власти Турции закрыли пляж на черноморском курорте Шиле недалеко от Стамбула. Там были обнаружены по меньшей мере 28 неразорвавшихся мин. Они были доставлены на берег для последующего уничтожения.