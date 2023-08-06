Геленджик, Краснодарский край, 6 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Огнеборцы ликвидировали пожар в лесном массиве Геленджика на площади 500 кв. метров. Об этом 6 августа сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Краевом лесопожарном центре.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в 16:00 пожар был полностью ликвидирован на этой же площади. По предварительным данным, лесной пожар произошёл из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, в Новопокровском районе Краснодарского края загорелся склад с шелухой от семечек. Площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров, борьбу с огнём осложняют сухая жаркая погода и сильный ветер. На месте работают 78 человек, задействовано 16 единиц техники. Пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние здания.