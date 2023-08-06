Джанкой, Крым, 6 августа, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Работа одного из трёх пропускных пунктов на границе Крыма и Херсонской области приостановлена после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский мост, сообщило 6 августа министерство транспорта Крыма в своём Telegram-канале.

Алексей Павлишак/ТАСС

«Работа пропускного пункта «Джанкой» временно приостановлена. ПП «Армянск» и ПП «Перекоп» работают в штатном режиме», — информировал минтранс.

Уточняется, что через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны, а через ПП Армянск — легковые автомобили и рейсовые автобусы.

Также в минтрансе республики добавили, что движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.

На севере Крыма действуют три пункта пропуска в Херсонскую область — близ Джанкоя (через Чонгарский мост), Армянска и Перекопа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также сообщил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ полотно Чонгарского моста получило повреждения, ремонтные работы на объекте уже начались.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо отметил, что по мосту зафиксировано одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО.

Он также сообщил о ракетном ударе со стороны ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Один мирный житель получил ранения. Кроме того, был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. Масштаб повреждений уточняется, по предварительным данным, он невелик, добавил Сальдо.