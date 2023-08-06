Москва, 6 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — танцев, былин, сказок, обрядов, традиций, ремёсел и обычаев. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Реестр будет содержать сведения о происхождении объекта, местности его бытования, хранителях и носителях самобытной традиционной культуры.

«Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния», — сообщила пресс-служба правительства России.

Уточняется, что оператором реестра определено Министерство культуры, данное постановление подготовлено для реализации Федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии России.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. Документом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Вводится понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов госвласти, а также органов местного самоуправления. Также определяются основные принципы создания Федерального госреестра объектов нематериального этнокультурного достояния России, который будет вести Минкультуры.