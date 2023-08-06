Берлин, 6 августа, 2023, 16:32 — ИА Регнум. За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединённые Штаты, заявил депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что трубопровод был взорван, а это означает, что у всех на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности Германии.

«Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: «Конечно, это были Соединённые Штаты, кто ещё?» — сказал он на съезде партии, трансляция которого велась на YouTube-канале партии.

Как сообщало ИА Регнум, правительство ФРГ уже восемь месяцев «водит за нос» парламент и общественность в Германии по теме о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и немецкие власти не проявляют заинтересованности в расследовании подрывов этих объектов, заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.