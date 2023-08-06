Москва, 6 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Масштабные экономические изменения ожидаются в России. Центробанк меняет денежно-кредитную политику для решения проблем, связанных инфляцией и ослаблением курса рубля, говорится в опубликованном 6 августа обзоре РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что экономика восстановилась до показателей конца 2021 года. Внутреннее потребление выросло, кредитная активность увеличилась. Вместе с тем, по прогнозам ЦБ, темпы роста экономики начнут замедляться с третьего квартала. Рубль стал слабее из-за ухудшения внешнеторгового баланса, цены выросли.

ВВП России растёт за счёт оборонной промышленности и восстановления новых регионов, начали приносить результат программы импортозамещения. Инфляция сдерживается своевременной коррекцией ключевой ставки и валютными ограничениями, которые введены весной 2022 года.

ЦБ прогнозирует рост ВВП по итогам года на 1,5-2,5%, Минфин — по меньшей мере на 2%. Быстрее ожидаемого восстановился внутренний спрос, выросло корпоративное и розничное кредитование, импорт почти дошёл до докризисных объёмов.

Однако в последние месяцы выросла и доля необеспеченных потребительских займов, что требует ужесточения денежно-кредитной политики. Предупредили в ЦБ и о скором замедлении прогресса.

«Постоянный рост госрасходов ещё больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля», — приводит издание слова финансового эксперта Андрея Верникова.

Потребность в импорте из-за повышения внутреннего спроса выросла, экспорт сократился, рубль, как итог, подешевел. По словам генерального директора компании «Альфа-Форекс» Гузели Проценко, из-за слабости торгового баланса повышаются цены на импортные товары и комплектующие, бремя дополнительных затрат ложится на потребителей.

Для более 50% компаний довольно сильна зависимость от зарубежных материалов и запчастей. Это, к примеру, угольные, текстильные и полиграфические предприятия. При этом полностью перейти за три года на отечественные комплектующие готовы только 10% компаний.

Верников добавил, что инфляцию также раскручивают значительные расходы на армию и снижение нефтегазовых доходов. По данным Минфина, выручка России от продажи углеводородов в первом полугодии сократилась на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Потребители ощущают рост цен, по их оценкам, он превышает 10%. По данным ЦБ, показатель инфляции — 5,0-6,5%.

«Традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее», — отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Банк России пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты ожидают, что она вырастет по меньшей мере на 1 п. п. до конца года.

По мнению Верникова, рубль бы укрепило введение для экспортёров обязательной продажи валютной выручки.

Правила выдачи кредитов в России ужесточат, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Граждан стимулируют к накоплениям: проценты по депозитам растут у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других финансовых организаций. Повышается и доходность по облигациям федерального займа, говорится в статье.

Государство для борьбы с дефицитом бюджета применяет монетарные и бюджетно-налоговые методы. В мае и июне были сокращены расходы, в конца года ожидается поступление в бюджет единовременного налога на сверхприбыль крупных предприятий. В ЦБ полагают, что такая политика ослабит ущерб от мировой нестабильности и позволит выйти на целевые показатели в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля ЦБ РФ впервые за полгода повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Ожидается, что в третьем квартале рост ВВП замедлится до 3,6%, в четвёртом — до 1,5%. Во втором квартале экономика показала рост на 4,8% после снижения на 1,8% в первом квартале.

По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала ускоряться. В июне показатель составил 3,3%, что пока ещё ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года.