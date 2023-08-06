Донецк, 6 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алёша», который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники на запорожском направлении. Об этом 6 августа руководитель региона написал в своём Telegram-канале.

Официальный канал врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

«Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил «Золотую Звезду» Героя Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин.

Он также отметил, что с гордостью присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову.

Как передавало ИА Регнум, видео, на котором запечатлено, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, было опубликовано 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин.

На подходе к одному из населённых пунктов военнослужащий танкового экипажа «Алёша» обнаружил восемь единиц техники противника, в том числе два танка, которые находились в одной из ближайших лесополос. Командир экипажа танка старший лейтенант Расим Баксиков принял решение незамедлительно вступить в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в последующие 30 минут были ликвидированы один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro производства США вместе с десантом.

Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

Экипаж танка «Алёша», разгромивший в ходе боя на запорожском направлении колонну бронетехники ВСУ, представлен к званию Героев России.

1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российским танком, который остановил идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ, уникальна, её можно разбирать в учебниках.