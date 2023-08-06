Москва, 6 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Запуск грузовых беспилотников, помимо автотрассы М-11, возможен и по другим автодорогам, но это требует дополнительного финансирования. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

JACK TAYLOR / POOL/ЕРА/ТАСС Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

«Сейчас там идет масштабирование, «КамАЗ» собирается 12 беспилотников сделать», — приводит ТАСС его слова.

Белоусов также добавил, что планируется выйти и на другие автодороги, но это требует дополнительного финансирования. При этом вице-премьер России не уточнил объём требующихся средств.

Как передавало ИА Регнум, Белоусов также заявил, что российский национальный проект по развитию беспилотных авиасистем готов, работы по его бюджету продолжаются. Он напомнил, что данный нацпроект в соответствии с поручением президента России должен быть утвержден до 1 сентября, в настоящее время он уже готов. В проекте было предусмотрено большое количество мер господдержки, в том числе поддержки производителей в виде предоставления разных форм субсидий и поддержки потребителей в виде субсидирования лётного часа. Также будут поддерживаться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, поддержку получит и создание инфраструктуры, пояснил вице-премьер России.

Он также отметил, что по производству гражданских дронов в 2024 году Россия должна выйти на объём в 18 тыс. крупных и средних беспилотников. В июне президент России Владимир Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников.