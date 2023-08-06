Москва, 6 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Состояние певицы Лады Дэнс, попавшей в дорожную аварию на трассе М-2 «Крым» в Московской области, медики оценивают как средней тяжести, сообщил 6 августа директор артистки Сергей Пудовкин.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Лада Дэнс

«Пока классифицируют именно так», — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли состояние артистки оценивается как средней тяжести.

Он рассказал, что певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. Она была переведена из клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа в 18:20 мск на 52-м километре трассы М-2 «Крым» по направлению движения от Москвы певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трёх машин. Она ехала на такси с корпоративного выступления, направляясь домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в этой автоаварии пострадали четыре человека. По словам Пудовкина, машина, в которой находилась артистка, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль.