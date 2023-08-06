Москва, 6 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем — Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры о мире на Украине будут иметь шансы на успех лишь при соблюдении ряда условий, в том числе которых — участие России в таких переговорах, учёт исторического контекста и текущих реалий. Так он прокомментировал «мирную конференцию» по вопросам украинского конфликта в Саудовской Аравии, участие в которой принимают представители целого ряда западных стран, но не представители России.

5–6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В них участвуют представители около 30 государств, но не России. Участники намерены обсудить десять вопросов, в том числе продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключённых, возможность создания трибунала по военным преступлениям. Предлагается создание «рабочих групп» для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта, предложенную ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.