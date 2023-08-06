Красногорск, 6 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Певицу Ладу Дэнс, пострадавшую в результате ДТП 5 августа в Московской области, перевели в одну из частных клиник региона, сообщил 6 августа директор певицы Сергей Пудовкин.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Певица Лада Дэнс

«Лада Дэнс госпитализирована в частную клинику», — цитирует Пудовкина ТАСС.

Директор певицы также сообщил, что в результате ДТП Лада Дэнс получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести. Певица в сознании и находится под наблюдением врачей, их прогнозы благоприятны, отметил Пудовкин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс, произошло вечером 5 августа на трассе М-2 «Крым». В дорожно-транспортном происшествии участвовали три машины, в том числе такси, в котором певица возвращалась с одного из своих концертов.

Позже стало известно, что певица госпитализирована в клинический госпиталь имени Н. Бурденко в состоянии средней тяжести. Перевозку осуществляли сотрудники службы медицины катастроф. В момент госпитализации медики оценили состояние Лады Дэнс как средней тяжести.