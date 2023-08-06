Вашингтон, 6 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с бизнесменом Марком Цукербергом. Об этом Маск написал в своём микроблоге в X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бой будет транслироваться в прямом эфире на сайте X, все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов, сообщил Маск.

Цукерберг, руководитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России), 22 июня принял вызов Маска на поединок после того, как в Сети появились сообщения о запуске приложения, конкурирующего с X. Владельцы соцсетей договорились провести бой на арене в Лас-Вегасе по правилам смешанных единоборств (ММА).

Как сообщало ИА Регнум, мать Илона Маска Мэй заявляла, что не позволила сыну сразиться с Цукербергом. Вместе с тем президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил мнение, что поединок состоится и побьёт рекорды по просмотрам.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об отказе бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова тренировать Маска перед боем с Цукербергом.