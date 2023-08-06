Лондон, 6 августа, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Желание руководства Украины вступить в Европейский союз потребует проведения реформ не только в этой стране, но и в самом Евросоюзе, в связи с этим в Брюсселе начались дискуссии о возможности преобразования сообщества. Об этом 6 августа написала британская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в конце июня в Брюсселе прошли встречи глав 10 крупнейших по численности населения стран Евросоюза, включая Румынию, Германию, Францию и Польшу, на которых был рассмотрен вопрос вступления Украины в Евросоюз.

По информации издания, на этой встрече стало ясно, что Евросоюз будет вынужден радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на «историческое расширение». Кроме этого, лидеры ЕС договорились создать рабочую группу по данному вопросу, после этого стороны начали согласовывать позиции.

В статье подчёркивается, что сам факт этой встречи говорит о серьёзных дискуссиях по поводу вступления Украины в Европейский союз, хотя ранее подобное казалось нереалистичным.

Отмечается, что присоединение Украины приведёт к перераспределению сельскохозяйственного бюджета Евросоюза в ущерб другим членам.

По информации источников газеты в Брюсселе, вопрос присоединения Украины к Евросоюзу «остается гипотетическим». По их данным, стороны не уверены, что Киев когда-либо станет членом ЕС, поэтому вопрос о конкретных сроках вступления менее актуален.

Как передавало ИА Регнум, несколько европейских стран попросили Европейскую комиссию запретить до конца года импорт зерна с Украины. Венгрия, а также Болгария, Польша, Румыния и Словакия попросили продлить действующий до 15 сентября запрет на импорт украинского зерна до 31 декабря 2023 года.

2 мая ЕК ввела на срок до 5 июня ограничение свободного обращения украинского зерна на территории этих стран. 5 мая ограничения продлили до 15 сентября. Венгрия со своей стороны предложила продлить ограничения до конца года.