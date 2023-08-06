Москва, 6 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Россия хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские, заявил 6 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно указывала на их полное соответствие международным юридическим нормам.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов.