В Кремле ответили на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий
Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в Конституции
Москва, 6 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Россия хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские, заявил 6 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий.
«Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Запад легитимность референдумов не признал, но Москва неоднократно указывала на их полное соответствие международным юридическим нормам.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов.