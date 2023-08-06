Севастополь, 6 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Севастополе менее чем в ста метрах от берега обнаружена морская мина, все оперативные службы оповещены, специалисты уже работают на месте, сообщил 6 августа губернатор города Михаил Развожаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В районе пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Все оперативные службы оповещены о находке, спецслужбы Черноморского флота уже работают на месте, сообщил Развожаев. При возможности мина будет отбуксирована в безопасное место, в противном случае в ближайшее время она будет уничтожена в акватории, отметил он.

«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее. Доверяйте только официальной информации», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 июля российский вертолёт Ка-27 пулемётным огнём уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Сорванная дрейфующая мина была обнаружена патрульным кораблём «Сергей Котов» Черноморского флота.

31 июля власти Турции закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин. Боеприпасы были обнаружены в ходе погружения водолазов. Восемь мин были доставлены на берег для последующего уничтожения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. По данным ведомства, ВМС Украины установили более 400 мин в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.