Москва, 6 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщила 6 августа пресс-служба Роскосмоса на своём сайте.

Nasa.gov МКС

По данным госкорпорации, двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, включили в 05:03 по московскому времени. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 километра и составила 416,4 километра.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Как передавало ИА Регнум, накануне в Роскосмосе заявили, что на 11 августа с космодрома «Восточный» в Амурской области запланирован первый за почти 50 лет запуск на Луну станции «Луна-25». Она должна сесть в окрестности южного полюса спутника Земли. Полёт до места назначения продлится чуть менее пяти суток.