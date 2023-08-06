Москва, 6 августа, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Форвард Владимир Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, опережая по зарплате своего одноклубника Рида Буше. Об этом 6 августа сообщает «Матч ТВ».

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Ткачёв

Отмечается, что Ткачёв подписал трёхлетний контракт с омским «Авангардом», в результате каждый сезон хоккеист будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов, всего же за три года, согласно контракту, форвард заработает 300 млн рублей.

По информации телеканала, в результате Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, опередив по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который зарабатывает 95 млн рублей в год.

Уточняется, что в минувшем сезоне Ткачев провёл 78 матчей за «Авангард», в которых набрал 73 (26+47) очка при показателе полезности «+26». В составе «ястребов» он стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ‑2022/23.

Отмечается, что в Омске 11 августа нападающий присоединится к «Авангарду». Выступать за команду он будет под номером 19.

Как передавало ИА Регнум, канадский нападающий санкт-петербургской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России. Об этом 11 июля сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг. Он напомнил, что в футболе подобная практика достаточно распространена и недавно гражданство России получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а «Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее».

Также главный тренер СКА отметил, что в данный момент России необходимо в наибольшей степени усиливать свой чемпионат по хоккею, в связи с чем, по его мнению, получение таким сильным игроком, как Лайпсик, гражданства покажет его желание выступать в КХЛ.