Москва, 6 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. До конца августа жары в 30 градусов в Москве больше не будет, но погода останется летней. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал 6 августа в своём Telegram-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

По его прогнозу, с началом новой недели пойдёт на спад аномальная жара, которая установилась с приходом августа. Термометры в Центральной России 7 августа в последний раз покажут отметку +30, будет солнечно и сухо.

«30-градусной жары в Центральной России до конца августа больше не прогнозируется, но температурный фон ожидается по-летнему комфортным», — отметил синоптик.

Во второй и третьей декадах ожидается превышение температуры над нормой на 1-3 градуса, метеорологическое лето перейдёт на начало осени. Осенью запахнет только к середине сентября, добавил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, воскресенье, 6 августа, стало самым тёплым днём в Москве в 2023 году, к 11 часам утра термометры показывали +30,2 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жара в Центральной России продлится до 7 августа.