Вашингтон, 6 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины могут быть разбиты по итогам контрнаступления, заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ВСУ не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории.

«После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — добавил бывший морпех.

Он также добавил, что линии обороны России сделаны специально, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подразделения ВСУ, которые были подготовлены НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты из США констатировали, что контрнаступление обернулось кошмаром, так как ВСУ оказались лишены преимуществ перед войсками России. У украинской армии не обнаружилось ни превосходящей огневой мощи, ни контроля над небом, ни передовых технологий или хорошо обученных подразделений.