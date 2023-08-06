Пекин, 6 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В ходе работ по ликвидации последствий наводнения в Китае четыре чиновника пропали без вести. Об этом 6 августа сообщает агентство Синьхуа.

MARK R. CRISTINO/ЕРА/ТАСС

По его данным, при устранении последствий наводнения в Китае пропали без вести заместитель мэра города Шулань в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Цзилинь Ло Сюйдун и ещё трое других муниципальных чиновников.

Отмечается, что в ходе наводнений, которые были вызваны сильными дождями в провинции Цзилинь, получили несовместимые с жизнью травмы шесть человек.

По данным агентства, связь с чиновниками была потеряна после того, как они столкнулись с опасностью в процессе устранения последствий наводнения в уездах Кайюань и Цзиньма.

Как передавало ИА Регнум, на китайские провинции обрушился супертайфун «Доксури». Стихия привела к масштабным разрушениям и вмешалась в жизнь миллионов людей. Так, в восточной провинции Фуцзянь 363 тысячи человек эвакуировали, а всего «Доксури» затронул 1,4 миллиона человек. В регионе пострадали сельскохозяйственные угодья общей площадью 10,8 тысячи гектаров, полностью разрушены 90 домов. Ещё 346 строений получили серьёзные повреждения и 4571 — средней степени.