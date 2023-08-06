Москва, 6 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 7–8 августа посетит Иран, где обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и взаимодействия Ирана с БРИКС.

Сергей Отрошко/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Я буду там [в Тегеране] в понедельник и вторник. Проведу встречи с руководством иранского МИД», — сказал он ТАСС.

Дипломат уточнил, что обсудит ситуацию вокруг СВПД по урегулированию иранской ядерной программы.

Также Рябков примет участие в семинаре, который организует МИД Ирана по теме БРИКС — Иран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в интервью Financial Times заявлял, что на данный момент Россия, наряду с Китаем, является главным экономическим партнером страны. Тегеран, по словам политика, намерен расширять и углублять отношения с РФ.