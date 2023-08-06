Москва, 6 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. У России есть все необходимые военно-технические возможности для купирования угроз в Чёрном море и обеспечения своей безопасности, заявил 6 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов. Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим», — сказал Рябков в интервью ТАСС.

Западные страны регулярно устраивают провокации в этом регионе, Россия на разных уровнях заявляет демарши и продолжит это делать, отметил также заместитель министра.

«Игра с огнём, которую ведут американцы, опасна. Мы видели и в прошлом ситуации, когда они находились на грани какого-то более далеко идущего инцидента, который пока удавалось избежать», — сказал Рябков.

В июле 2023 года после выхода России из «зерновой сделки» руководители НАТО отметили, что альянс и его «союзники» намерены усилить наблюдение и разведку в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолётов и беспилотников. После начала проведения Россией специальной военной операции на Украине НАТО уже нарастило присутствие в регионе, в том числе с помощью многонациональных боевых групп, размещённых в Болгарии и Румынии, отметили также представители альянса.

С началом спецоперации России на Украине в определённых районах Чёрного моря действуют ограничения полётов, а США этот факт игнорируют, постоянно занимаясь провокациями, отмечал в марте 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент с падением американского БПЛА в Чёрном море.

Как сообщали в Минобороны РФ, принадлежащий США беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства. Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду.