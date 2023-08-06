Москва, 6 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Бывший вратарь ЦСКА и российской футбольной сборной Вениамин Мандрыкин ушёл из жизни в возрасте 41 года. Сообщение об этом опубликовано 6 августа в Telegram-канале московского клуба.

Александр ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Вениамин Мандрыкин

«Не стало Вениамина Мандрыкина», — сообщили в ЦСКА.

О причинах смерти футболиста не сообщается. В клубе выразили соболезнования родным и близким Вениамина Мандрыкина.

Экс-голкипер «армейцев» неоднократно становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. В составе ЦСКА Мандрыкин выиграл Кубок УЕФА сезона 2004/2005.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2010 года футболист попал в серьёзную аварию — врезался в дерево на автомобиле. Он получил перелом позвоночника и остался инвалидом.