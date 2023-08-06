Москва, 6 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался на сто первом году жизни. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Большого театра России.

Большой театр России Владимир Кудряшов

«На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания с артистом состоится 8 августа, отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово по ул. Солдатская, 4, начало в 10:00.

В пресс-службе добавили, что чуть больше месяца назад артист принимал поздравления со своим столетним юбилеем.

Владимир Кудряшов родился 28 июня 1923 года, в в 1941 году стал выпускником Хореографического училища при Большом театре (в настоящее время Московская государственная академия хореографии), был принят в балетную труппу Большого.

Артист выступал у стен поверженного рейхстага 3 мая 1945 года. В его творческом репертуаре 31 партия в оперных и балетных спектаклях, а также в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов участвовал в Пляске опричников в фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. В 1954 году артист исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта» (премия Каннского фестиваля «за лучший музыкальный фильм»).