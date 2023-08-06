Москва, 6 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Траурная церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым проходит 6 августа в Зале Олонхо постоянного представительства республики в Москве.

Владимир Трефилов/РИА Новости Первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев

Проститься с Николаевым пришли земляки, друзья, соратники, ученики, семья и близкие, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В начале гражданской панихиды зачитали телеграмму со словами соболезнования от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад Николаева в социально-экономическое развитие родного края и укрепление межнационального мира и согласия в стране.

Бывший председатель правительства Якутии Василий Власов заявил, что в 1990-е годы Николаев вошёл в число лидеров новой формации, способных решать принципиально иные задачи в условиях происходивших в стране перемен и преобразований.

«Прилагая все свои силы к созиданию мирной и спокойной жизни в родной для него республике, он запомнился как руководитель региона, искренне пекущийся о нуждах своих сограждан, верный своему делу профессионал, патриот России», — отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

7 августа церемония прощания с Николаевым пройдёт в Государственном театре оперы и балета имени Омоллоона в Якутске. На следующий день первого президента республики похоронят у него на родине.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Николаев скончался 4 августа в Москве на 86-м году жизни. Он руководил Якутией десять лет — с января 1992 по январь 2002 года. В республике объявлен четырёхдневный траур.