Исламабад, 6 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 пассажиров погибли, ещё 50 человек пострадали в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд рядом с городом Навабшах. Об этом сообщил телеканал Geo News, ссылаясь на источник в полиции.

Кадр из видео Крушение поезда в Навабшахе, Пакистан

По его данным, сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В близлежащих медучреждениях был введен режим чрезвычайной ситуации, медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Уточняется, что дополнительным бригадам спасателей нужно будет порядка трёх часов, чтобы добраться до места происшествия. Движение поездов на данном участке пути приостановлено. Причины инцидента уточняются.

Как передавало ИА Регнум, «Железные дороги Молдавии» сообщили о происшествии — 5 августа на юге страны в Гагаузии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Авария случилась из-за повреждения путей из-за жары. Сход произошёл на участке Кульма — Чадыр-Лунга. Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность.