Москва, 6 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Россия обсудит итоги переговоров по урегулированию конфликта на Украине в судовской Джидде с партнёрами по БРИКС, заявил 6 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«По итогам мероприятий в Джидде соответствующий диалог, соответствующий обмен мнениями между нами и участниками БРИКС, которые там на разных уровнях побывали, будет проведён», — сказал он ТАСС.

Участие стран БРИКС в консультациях в Джидде, по его мнению, может принести пользу в целях донесения здравого смысла до западных покровителей Киева.

Как передавало ИА Регнум, 5–6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. Страны Запада намерены обсудить по украинскому вопросу десять пунктов. В частности, речь пойдёт о продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых, а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям.

Тем временем газета Wall Street Journal сообщила 6 августа, что Китай на переговорах предложил способ учесть в дискуссиях «красные линии» и опасения России. По данным газеты, которая ссылается на американского чиновника, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

Также сообщается, что участники консультаций будут создавать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта на Украине, которую предложил глава киевского режима Владимир Зеленский.